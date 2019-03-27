"Бавария" готова предложить 75 миллионов за игрока "Байера"
"Бавария" хочет купить полузащитника "Байера" Кая Хавертца, сообщает Sport Bild.
По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 75 миллионов евро.
Хавертц является воспитанником "Байера", за основную команду "фармацевтов" он дебютировал в октябре 2016 года, с тех пор сыграл 97 матчей, забил 21 гол и сделал 22 ассиста.
Контракт перспективного немца с леверкузенским клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|26
|60
|2
|Боруссия Дортмунд
|26
|60
|3
|РБ Лейпциг
|26
|49
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|26
|47
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|46
|6
|Байер Леверкузен
|26
|42
|7
|Вольфсбург
|26
|42
|8
|Вердер Бремен
|26
|39
|9
|Хоффенхайм
|26
|38
|10
|Герта
|26
|35
|11
|Фрайбург
|26
|31
|12
|Фортуна Дюссельдорф
|26
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|Майнц 05
|26
|30
|14
|Аугсбург
|26
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|15
|Шальке
|26
|23
|16
|Штутгарт
|26
|20
|17
|Ганновер 96
|26
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