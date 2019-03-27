"Бавария" готова предложить 75 миллионов за игрока "Байера"

"Бавария" хочет купить полузащитника "Байера" Кая Хавертца, сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста 75 миллионов евро.

Хавертц является воспитанником "Байера", за основную команду "фармацевтов" он дебютировал в октябре 2016 года, с тех пор сыграл 97 матчей, забил 21 гол и сделал 22 ассиста.

Контракт перспективного немца с леверкузенским клубом рассчитан до июня 2022 года. Его стоимость оценивается в 65 миллионов евро.

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