"Бавария" готова предложить "Реалу" обмен с участием Модрича
В борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича включилась мюнхенская "Бавария", информирует Football Espana со ссылкой на немецкую прессу.
Так, по сведениям источника, чемпионы Германии планируют сделать предложение королевскому клубу об обмене 32-летнего хавбека на игрока своей средней линии Тьяго Алькантару. Видеть своего соотечественника среди своих подопечных желает лично хорватский наставник немецкого гранда Нико Ковач.
Напомним, Роналдо прокомментировал возможный трансфер Модрича в "Интер". | soccernews.ru
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Лента новостей
-
Абидаль прокомментировал возможное подписание "Барселоной" Погба
-
Артуро Видаль поставил громкие цели перед "Барселоной"
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа
-
Главные новости дня: 6 августа
-
"Интер" определился с альтернативой Модричу
-
"Локомотив" вычеркнул из своего шорт-листа трёх звёздных форвардов
-
Кокорин поделился мнением о переходе Головина в "Монако"
-
"Челси" предложил Канте новый контракт
-
Защитника "Спартака" могут пригласить в сборную Алжира
-
СМИ узнали, сколько "Атлетико" заплатит за Калинича
-
"Манчестер Юнайтед" согласовал громкий трансфер
-
Витсель провёл первую тренировку с дортмундской "Боруссией"
-
Погребняк прокомментировал заключение мирового соглашения с "Динамо"
-
1
Азар принял окончательное решение по своему будущему
-
Тренер сборной Швейцарии отказался от услуг четырёх игроков
-
Защитник "Эспаньола" Карикол удивил выбором нового клуба
-
"Вольфсбург" купил французского защитника
-
Абель Эрнандес: "Уверен, что ЦСКА проведёт отличный сезон"
-
1
"Локомотив" контактирует с агентами Смолова
-
"Реал Сосьедад" договорился об аренде игрока "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22