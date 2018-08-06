"Бавария" готова предложить "Реалу" обмен с участием Модрича

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"Бавария" готова предложить "Реалу" обмен с участием МодричаВ борьбу за полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича включилась мюнхенская "Бавария", информирует Football Espana со ссылкой на немецкую прессу.

Так, по сведениям источника, чемпионы Германии планируют сделать предложение королевскому клубу об обмене 32-летнего хавбека на игрока своей средней линии Тьяго Алькантару. Видеть своего соотечественника среди своих подопечных желает лично хорватский наставник немецкого гранда Нико Ковач.

Напомним,  Роналдо прокомментировал возможный трансфер Модрича в "Интер". | soccernews.ru

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