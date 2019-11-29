"Бавария" готова пригласить Тухеля

Наставник ПСЖ Томас Тухель может вернуться в Бундеслигу.

Как сообщает Le10Sport, в приглашении немецкого специалиста заинтересована "Бавария". Руководство клуба уверено, что Тухель сможет привести команду к успеху в Лиге Чемпионов.

Напомним, что Тухель с 2015 по 2017 год возглавлял дортмундскую "Боруссию".

В этом сезоне "Бавария" отправила в отставку Нико Ковача. Сейчас и.о. тренера является Ханс-Дитер Флик.

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