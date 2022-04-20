"Бавария" готова продать Левандовского

Фото: твиттер Левандовского\Автор неизвестен

Будущее нападающего сборной Польши и мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовского остается неопределенным. Игрок может покинуть чемпионат Германии ради Ла Лиги или Лиги 1.

Как сообщает издание Bild, в этом месяце "Бавария" проведет новый раунд переговоров с агентом нападающего Пини Захави насчет возможного продления контракт.

По информации источника, если сторонам не удастся договорится о новом соглашении, то сторона футболиста затребует установление трансферное стоимости для перехода Левандовского в другой клуб.

Отмечается, что "Бавария" готова продать его как минимум за 40 миллионов евро.

Сообщается, что агент игрока уверен в том, что и "Барселона", и ПСЖ готовы заплатить за него такую сумму.

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