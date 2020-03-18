"Бавария" готова продать трех футболистов

"Бавария" готова летом расстаться с тремя игроками.

Как сообщает Sport Bild, скорее всего, клуб покинут защитник Джером Боатенг, а также полузащитники Хави Мартинес и Корентен Толиссо.

Отмечается, что вырученные средства будут направлены на новые трансферы.

Кроме того, "Бавария" хочет продлить соглашения с голкипером Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером.

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