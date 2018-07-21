"Бавария" готова установить трансферный рекорд для МЛС

Мюнхенская "Бавария" готова установить трансферный рекорд для американской МЛС, информирует 90min.com со ссылкой на заокеанские СМИ.

Так, сообщается, что немецкий гранд близок к покупке вингера канадского "Ванкувер Уайткепс" Альфонсо Дэвиса. За 17-летнего футболиста чемпион Германии заплатит 12 миллионов евро. Перебраться в Европу, согласно договоренности клубов, перспективный игрок сможет по окончанию сезоне в американской лиге.

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет против ПСЖ. | soccernews.ru