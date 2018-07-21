"Бавария" готова установить трансферный рекорд для МЛС

Теги бавария мюнхенванкувер уайткепс

"Бавария" готова установить трансферный рекорд для МЛСМюнхенская "Бавария" готова установить трансферный рекорд для американской МЛС, информирует 90min.com со ссылкой на заокеанские СМИ.

Так, сообщается, что немецкий гранд близок к покупке вингера канадского "Ванкувер Уайткепс" Альфонсо Дэвиса. За 17-летнего футболиста чемпион Германии заплатит 12 миллионов евро. Перебраться в Европу, согласно договоренности клубов, перспективный игрок сможет по окончанию сезоне в американской лиге.

Напомним, сегодня "Бавария" сыграет против ПСЖ. | soccernews.ru

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3 Хоффенхайм 34 55
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5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
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