"Бавария" готова включить в сделку по Бэйлу своего ключевого игрока

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"Бавария" готова включить в сделку по Бэйлу своего ключевого игрокаКак информирует испанская пресса, мюнхенская "Бавария" нацелилась на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, сообщается, что ближайшим летом в сделку по 28-летнему игроку "сливочных" чемпионы Германии будут готовы включить своего ведущего защитника Давида Алабу, к которому ранее королевский клуб уже проявлял интерес.

Напомним, Левандовски сообщил "Баварии", что намерен сменить команду. | soccernews.ru

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