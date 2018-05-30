"Бавария" готова включить в сделку по Бэйлу своего ключевого игрока

Как информирует испанская пресса, мюнхенская "Бавария" нацелилась на вингера мадридского "Реала" Гарета Бэйла.

Так, сообщается, что ближайшим летом в сделку по 28-летнему игроку "сливочных" чемпионы Германии будут готовы включить своего ведущего защитника Давида Алабу, к которому ранее королевский клуб уже проявлял интерес.

Напомним, Левандовски сообщил "Баварии", что намерен сменить команду. | soccernews.ru