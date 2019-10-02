"Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро

"Бавария" приняла решение о выкупе трансфера бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист впечатлил своей игрой руководство и тренерский штаб мюнхенского клуба. Поэтому "Бавария" готова активировать опцию о выкупе трансфера хавбека за 120 миллионов евро. Впрочем, немцам нужно еще заручиться согласием самого бразильца на переход.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

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