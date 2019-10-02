"Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро

Теги барселонабавария мюнхенфилиппе коутиньотрансферы

"Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро

"Бавария" приняла решение о выкупе трансфера бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист впечатлил своей игрой руководство и тренерский штаб мюнхенского клуба. Поэтому "Бавария" готова активировать опцию о выкупе трансфера хавбека за 120 миллионов евро. Впрочем, немцам нужно еще заручиться согласием самого бразильца на переход.

В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: "Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 6 13
3 Фрайбург Фрайбург 6 13
4 Шальке Шальке 6 13
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 6 13
6 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 13
7 Вольфсбург Вольфсбург 6 12
8 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 11
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 6 10
10 Герта Герта 6 7
11 Вердер Бремен Вердер Бремен 6 7
12 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 5
13 Аугсбург Аугсбург 6 5
14 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 6 4
15 Унион Берлин Унион Берлин 6 4
16 Майнц 05 Майнц 05 6 3
17 Кельн Кельн 6 3
18 Падерборн Падерборн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов