"Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро
"Бавария" приняла решение о выкупе трансфера бразильского полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, футболист впечатлил своей игрой руководство и тренерский штаб мюнхенского клуба. Поэтому "Бавария" готова активировать опцию о выкупе трансфера хавбека за 120 миллионов евро. Впрочем, немцам нужно еще заручиться согласием самого бразильца на переход.
В нынешнем сезоне 27-летний Коутиньо провел за "Баварию" семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.
Не пропустите: "Барселона" нацелилась на трёх игроков "Интера". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Семак сделал заявление о победе над "Бенфикой"
-
Лига чемпионов: все результаты 2 октября
-
"Лион" обыграл "РБ Лейпциг" в матче между соперниками "Зенита"
-
"Аякс" разгромил "Валенсия", "Челси" победил "Лилль"
-
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "быков" в Лиге Чемпионов
-
3
Дубль Суареса принес "Барселоне" волевую победу над "Интером"
-
"Зенит" уверенно обыграл "Бенфику" в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" готова выкупить Коутиньо у "Барселоны" за 120 миллионов евро
-
Анчелотти оценил положение "Наполи" после двух матчей в Лиге Чемпионов
-
Головин назвал лучший момент в своей карьере
-
1
Журналист назвал причину ухода из "Спартака" Зе Луиша, Фернандо и Луиса Адриано
-
Головин рассказал, почему он решил перейти в "Монако"
-
"Барселона" стала вторым клубом в истории, сыгравшим 250 матчей в Лиге Чемпионов
-
1
Отец Дзагоева рассказал, почему Алан не перешел в "Тоттенхэм"
-
"Генк" и "Наполи" не выявили победителя в матче Лиги Чемпионов
-
1
Экс-игрок "Реала" принес победу "Боруссии" над "Славией" в Лиге чемпионов
-
Дзагоев рассказал, что потратил огромную сумму на свою свадьбу
-
ЦСКА ярко анонсировал матч Лиги Европы с "Эспаньолом"
-
Зять владельца "Спартака" стал агентом пятерых игроков ЦСКА
-
Хавбек "Спартака" Крал вызван в сборную Чехии на матч отбора Евро-2020 с Англией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
|14
|2
|РБ Лейпциг
|6
|13
|3
|Фрайбург
|6
|13
|4
|Шальке
|6
|13
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|13
|6
|Байер Леверкузен
|6
|13
|7
|Вольфсбург
|6
|12
|8
|Боруссия Дортмунд
|6
|11
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|10
|10
|Герта
|6
|7
|11
|Вердер Бремен
|6
|7
|12
|Хоффенхайм
|6
|5
|13
|Аугсбург
|6
|5
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|6
|4
|15
|Унион Берлин
|6
|4
|16
|Майнц 05
|6
|3
|17
|Кельн
|6
|3
|18
|Падерборн
|6
|1