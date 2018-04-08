"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за игрока "Барселоны"

Теги барселонамануэль нойермарк-андре тер штегенбавария мюнхен

"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за игрока "Барселоны"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на голкипера каталонской "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена, информирует испанская пресса.

Сообщается, что в 25-летнем вратаре "сине-гранатовых" чемпионы Германии видят замену своему многолетнему "первому номеру" Мануэлю Нойеру, который только приступил к тренировкам после перелома ноги. За игрока каталонского гранда ближайшим летом немцы готовы будут заплатить 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне тер Штеген пропустил 24 мяча в 41 матче за "Барселону".

Напомним, "Бавария" предложила новые контракты Рибери и Роббену. | soccernews.ru

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