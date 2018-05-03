"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за потенциальную замену для Левандовски

Теги бавария мюнхенювентуспауло дибалароберт левандовски

"Бавария" готова заплатить 100 миллионов евро за потенциальную замену для ЛевандовскиМюнхенская "Бавария" определилась с альтернативой своему ведущему бомбардиру Роберту Левандовски, который уже ближайшим летом может покинуть клуб.

Так, по сведениям Bild, в случае расставания с поляком чемпионы Германии будут готовы предпринять попытки подписать форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу. На приобретение 24-летнего нападающего "старой синьоры" немецкий гранд может выделить 100 миллионов евро.

Напомним, "Барселона" оценила ключевого защитника "Баварии" в 50 миллионов евро. | soccernews.ru

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