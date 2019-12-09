"Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера"

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"Бавария" готова заплатить 50 миллионов евро за игрока "Шахтера"

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику донецкого "Шахтера" Тете, сообщает Gremistas.

По данным источника, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около 50 миллионов евро. При этом, бывшему клубу Тете - "Гремио" может достаться почти 20 процентов от суммы трансфера.

Тете перешел в "Шахтер" в феврале 2019 года за 15 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за донецкий клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2023 года.

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