"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"

Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что немецкий гранд готовит предложение по 32-летнему хавбеку королевского клуба в размере 90 миллионов евро. Видеть своего соотечественника на "Альянц Арене" желает лично хорватский наставник чемпионов Германии Нико Ковач.

Напомним, "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru