"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"

Теги бавария мюнхеннико ковачлука модричреал мадрид

"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что немецкий гранд готовит предложение по 32-летнему хавбеку королевского клуба в размере 90 миллионов евро. Видеть своего соотечественника на "Альянц Арене" желает лично хорватский наставник чемпионов Германии Нико Ковач.

Напомним, "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 19 июля

Главные новости дня: 19 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов