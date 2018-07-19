"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за ключевого игрока "Реала"
Мюнхенская "Бавария" нацелилась на ключевого полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что немецкий гранд готовит предложение по 32-летнему хавбеку королевского клуба в размере 90 миллионов евро. Видеть своего соотечественника на "Альянц Арене" желает лично хорватский наставник чемпионов Германии Нико Ковач.
Напомним, "Бавария" представила гостевой комплект игровой формы на сезон 2018/2019. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22