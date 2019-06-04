"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за немецкого таланта

Теги бавария мюнхенбайер леверкузенкай хавертцтрансферы

"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за немецкого таланта

Полузащитник "Байера" Кай Хавертц может перейти в "Баварию", сообщает Tz.de.

По сведениям источника, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 90 миллионов евро. Впрочем, руководство "Байера" не устраивает это предложение. Клуб хочет удержать игрока еще на один сезон.

В минувшем сезоне 19-летний Хавертц провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "аптекарями" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Президент "Баварии" оценил вероятность трансфера Сане. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" объявил о переходе Йовича

"Реал" объявил о переходе Йовича

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 34 78
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 34 76
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 34 66
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 34 58
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 34 55
6 Вольфсбург Вольфсбург 34 55
7 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 34 54
8 Вердер Бремен Вердер Бремен 34 53
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 34 51
10 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 34 44
11 Герта Герта 34 43
12 Майнц 05 Майнц 05 34 43
13 Фрайбург Фрайбург 34 36
14 Шальке Шальке 34 33
15 Аугсбург Аугсбург 34 32
16 Штутгарт Штутгарт 34 28
17 Ганновер 96 Ганновер 96 34 21
18 ФК Нюрнберг ФК Нюрнберг 34 19
Полная таблица

топ-5 тегов