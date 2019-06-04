"Бавария" готова заплатить 90 миллионов евро за немецкого таланта

Полузащитник "Байера" Кай Хавертц может перейти в "Баварию", сообщает Tz.de.

По сведениям источника, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 90 миллионов евро. Впрочем, руководство "Байера" не устраивает это предложение. Клуб хочет удержать игрока еще на один сезон.

В минувшем сезоне 19-летний Хавертц провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "аптекарями" действует до лета 2022 года.

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