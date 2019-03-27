"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро

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"Бавария" готова заплатить за игрока "Наполи" более 100 миллионов евро
"Бавария" проявляет интерес к сенегальскому защитнику "Наполи" Калиду Кулибали, сообщает Il Mattino.

По сведениям издания, немецкий клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 110 миллионов евро. Также сенегалец входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". "Наполи" оценивает игрока в 110 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 27-летний Кулибали провел за "Наполи" 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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