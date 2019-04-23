"Бавария" готова заплатить за Кьезу 70 миллионов евро

"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют "Тоттенхэм", ПСЖ, "Реал".

В нынешнем сезоне 21-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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