"Бавария" готова заплатить за Кьезу 70 миллионов евро
"Бавария" проявляет интерес к полузащитнику "Фиорентины" Федерико Кьезе, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, мюнхенский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 70 миллионов евро. Интерес к хавбеку также проявляют "Тоттенхэм", ПСЖ, "Реал".
В нынешнем сезоне 21-летний Кьеза провел за "Фиорентину" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|30
|69
|3
|РБ Лейпциг
|30
|61
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|51
|6
|Хоффенхайм
|30
|50
|7
|Байер Леверкузен
|30
|48
|8
|Вердер Бремен
|30
|46
|9
|Вольфсбург
|30
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|37
|11
|Герта
|30
|36
|12
|Майнц 05
|30
|36
|13
|Фрайбург
|30
|32
|14
|Аугсбург
|30
|31
|15
|Шальке
|30
|27
|16
|Штутгарт
|30
|21
|17
|ФК Нюрнберг
|30
|18
|18
|Ганновер 96
|30
|15