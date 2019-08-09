"Бавария" готова заплатить за Перишича 30 миллионов евро

Мюнхенская "Бавария" хочет купить полузащитника "Интера" Ивана Перишича, передает TZ.



По данным издания, немецкий клуб хочет арендовать игрока за 30 миллионов евро. "Баварии" остается договорится с хорватом.



Мюнхенцы заинтересовались хавбеком после того, как сорвался трансфер Лероя Сане из "Манчестер Сити". У футболиста серьезная травма, из-за которой он выбыл на долгий срок.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей, в которых отметился 9 голами и 9 ассистами.

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