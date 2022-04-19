"Бавария" готова завершить сделку по Мазрауи

Фото: твиттер Мазрауи\Автор неизвестен

Марокканский правый защитник "Аякса" Нуссаир Мазрауи летом покинет амстердамский клуб

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенская "Бавария" готова завершить сделку по футболисту в самое ближайшее время.

По информации источника, на прошлой неделе была достигнута устная договоренность с агентом марокканца Мино Райолой.

Отмечается, что теперь остались последние детали по структуре надбавок к зарплате, а затем нужно проверить контракты, после чего последует подписание.

Напомним, что контракт Мазрауи с "Аяксом" истекает в конце нынешнего сезона. На него также претендовала "Барселона".

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