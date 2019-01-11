"Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию Мюллера
"Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию своего нападающего Томаса Мюллера, сообщает официальный сайт клуба.
Мюнхенцы оспорят двухматчевый бан 29-летнего футболиста, из-за которого он не сможет помочь команде в играх 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".
"Рекордмастер" рассчитывает сократить наказание форварда до одного пропущенного поединка.
Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится 19 февраля в Англии, а ответный - 13 марта в Германии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|17
|42
|2
|Бавария Мюнхен
|17
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|17
|33
|4
|РБ Лейпциг
|17
|31
|5
|Вольфсбург
|17
|28
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|17
|27
|7
|Хоффенхайм
|17
|25
|8
|Герта
|17
|24
|9
|Байер Леверкузен
|17
|24
|10
|Вердер Бремен
|17
|22
|11
|Фрайбург
|17
|21
|12
|Майнц 05
|17
|21
|13
|Шальке
|17
|18
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|17
|18
|15
|Аугсбург
|17
|15
|16
|Штутгарт
|17
|14
|17
|Ганновер 96
|17
|11
|18
|ФК Нюрнберг
|17
|11