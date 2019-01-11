"Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию Мюллера

"Бавария" готовит апелляцию на дисквалификацию своего нападающего Томаса Мюллера, сообщает официальный сайт клуба.

Мюнхенцы оспорят двухматчевый бан 29-летнего футболиста, из-за которого он не сможет помочь команде в играх 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля".

"Рекордмастер" рассчитывает сократить наказание форварда до одного пропущенного поединка.

Напомним, что первый матч между "Ливерпулем" и "Баварией" состоится 19 февраля в Англии, а ответный - 13 марта в Германии.

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