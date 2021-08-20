"Бавария" готовит церемонию прощания с Гердом Мюллером

Теги бавария мюнхенкельн

"Бавария" готовит церемонию прощания с Гердом Мюллером

Фото твиттер "Баварии"

"Бавария" собирается устроить мероприятие, посвященное Герду Мюллеру, перед домашним матчем Бундеслиги против "Кёльна".

В планах мюнхенского клуба сделать церемонию прощания с легендарным форвардом. С речами должны выступить руководители "ротен".

Мюллер умер 15 августа в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

"Бавария" примет "Кёльн" в воскресенье в 18:30 по московскому времени.

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