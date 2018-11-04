"Бавария" готовит многомиллионный обмен футболистами с "Ювентусом"

"Бавария" желает заполучить форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как сообщает Sky Sports, в обмен на аргентинца, мюнхенский клуб готов отдать хавбека Хамеса Родригеса. Однако для этого "Баварии" сначала необходимо выкупить колумбийца, так как его правами обладает мадридский "Реал".

Напомним, что "Бавария" проявляла интерес к Дибале еще летом прошлого года.

В этом сезоне Дибала провел 12 матчей и забил 6 голов. На счету Хамеса три гола и два ассиста в 11 матчах.

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