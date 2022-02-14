"Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Мюнхенская "Бавария" планирует заключить новые соглашения с вратарем Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, сообщает журналист Николо Скира.

Действующие контракты обоих футболистов с клубом истекают в июне 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Нойер сыграл за "Баварию" 28 матчей, в которых пропустил 28 голов.

32-летний Мюллер забил 10 мячей и сделал 20 ассистов в 31 игре за указанный период.

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