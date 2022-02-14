"Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды

Теги бавария мюнхенмануэль нойертомас мюллер

"Бавария" готовит новые контракты для двух лидеров команды

Фото инстаграм Мануэля Нойера

Мюнхенская "Бавария" планирует заключить новые соглашения с вратарем Мануэлем Нойером и нападающим Томасом Мюллером, сообщает журналист Николо Скира.

Действующие контракты обоих футболистов с клубом истекают в июне 2023 года.

В текущем сезоне 35-летний Нойер сыграл за "Баварию" 28 матчей, в которых пропустил 28 голов.

32-летний Мюллер забил 10 мячей и сделал 20 ассистов в 31 игре за указанный период.

Не пропустите: "Бавария" пропустила 4 гола в 1-м тайме матча Бундеслиги впервые за последние 47 лет. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина

Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов