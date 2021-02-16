"Бавария" готовит новый контракт для дублёра Левандовски

Теги бавария мюнхенэрик максим шупо-мотинг

"Бавария" готовит новый контракт для дублёра Левандовски

"Бавария" заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эриком Максимом Шупо-Мотингом.

По информации Kicker, тренерский штаб мюнхенской команды доволен игрой 31-летнего футболиста, поэтому для него уже готовят новый контракт.

Действующее соглашение камерунца, исполняющего роль дублёра Роберта Левандовски, с клубом истекает в июне.

Шупо-Мотинг присоединился к "Баварии" в октябре прошлого года, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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