"Бавария" готовит новый контракт для дублёра Левандовски
"Бавария" заинтересована в продолжении сотрудничества с нападающим Эриком Максимом Шупо-Мотингом.
По информации Kicker, тренерский штаб мюнхенской команды доволен игрой 31-летнего футболиста, поэтому для него уже готовят новый контракт.
Действующее соглашение камерунца, исполняющего роль дублёра Роберта Левандовски, с клубом истекает в июне.
Шупо-Мотинг присоединился к "Баварии" в октябре прошлого года, сыграл 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20