"Бавария" готовит новый контракт для Гнабри

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"Бавария" готовит новый контракт для Гнабри

Фото твиттер Сержа Гнабри

"Бавария" хочет продлить действующее соглашение с вингером Сержем Гнабри, сообщает журналист Николо Скира.

По данным инсайдера, клуб уже начал вести переговоры с 26-летним футболистом о заключении нового контракта.

Текущий договор между сторонами истекает в июне 2023 года.

Гнабри выступает за "Баварию" с 2018 года, сыграл 134 матча, забил 50 голов и сделал 33 ассиста.

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