"Бавария" готовит предложение по Хадсону-Одои

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"Бавария" готовит предложение по Хадсону-Одои

"Бавария" возобновила интерес к вингеру "Челси" Каллуму Хадсону-Одои, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов купить 18-летнего англичанина этим летом за 50 миллионов евро.

Напомним, что в январе "ротен" предлагали за перспективного футболиста почти 40 миллионов, но "Челси" ответил отказом.

"Бавария" пытается укрепить фланги атаки, которые ослабли после ухода Арьена Роббена и Франка Рибери. Ранее клубу не удалось договориться о трансферах Лероя Сане ("Манчестер Сити") и Усмана Дембеле ("Барселона").

Контракт Хадсона-Одои с "синими" истекает в 2020 году и стороны до сих пор не согласовали его продление.

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