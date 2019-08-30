"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"

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"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"

"Бавария" продолжает работать над усилением команды.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, мюнхенский клуб готовит предложение по хавбеку "Ювентуса" Эмре Джану. Стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро.

Джан перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 37 игр, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.

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