"Бавария" готовит предложение по хавбеку "Ювентуса"
"Бавария" продолжает работать над усилением команды.
Как сообщает La Gazetta dello Sport, мюнхенский клуб готовит предложение по хавбеку "Ювентуса" Эмре Джану. Стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро.
Джан перешел в "Ювентус" летом 2018 года. За это время он провел 37 игр, в которых отметился четырьмя голами и одним ассистом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Фрайбург
|2
|6
|3
|РБ Лейпциг
|2
|6
|4
|Вольфсбург
|2
|6
|5
|Байер Леверкузен
|2
|6
|6
|Бавария Мюнхен
|2
|4
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|8
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|9
|Хоффенхайм
|2
|3
|10
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|11
|Герта
|2
|1
|12
|Шальке
|2
|1
|13
|Аугсбург
|2
|1
|14
|Унион Берлин
|2
|1
|15
|Падерборн
|2
|0
|16
|Вердер Бремен
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Майнц 05
|2
|0