"Бавария" готовит предложение по Ракитичу

Мюнхенская "Бавария" готовит предложение по ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям испанской прессы, немецкий гранд этим летом будет готов выложить за 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" 70 миллионов евро. Самому хорвату чемпион Германии планирует предоставить выгодный личный контракт и гарантии места в стартовом составе.

Напомним, вчера "Бавария" обыграла ПСЖ. | soccernews.ru