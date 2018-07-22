"Бавария" готовит предложение по Ракитичу

1 Теги бавария мюнхенбарселонаиван ракитич

"Бавария" готовит предложение по РакитичуМюнхенская "Бавария" готовит предложение по ключевому полузащитнику каталонской "Барселоны" Ивану Ракитичу.

Так, по сведениям испанской прессы, немецкий гранд этим летом будет готов выложить за 30-летнего хавбека "сине-гранатовых" 70 миллионов евро. Самому хорвату чемпион Германии планирует предоставить выгодный личный контракт и гарантии места в стартовом составе.

Напомним, вчера "Бавария" обыграла ПСЖ. | soccernews.ru

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