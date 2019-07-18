"Бавария" готовит предложение по вингеру "Сельты"

"Бавария" планирует купить вингера "Сельты" Браиса Мендеса, сообщает Kicker.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за перспективного испанца 25 миллионов евро.

22-летний футболист является воспитанником "небесных". Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мендес сыграл за "Сельту" 32 матча, забил 6 голов и сделал 7 ассистов.

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