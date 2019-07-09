"Бавария" готовит предложение по защитнику "Монако"

"Бавария" хочет купить защитника "Монако" Бенджамина Хенрикса, сообщает L’Équipe.

По сведениям издания, мюнхенский клуб готов заплатить за 22-летнего футболиста 25 миллионов евро. Монегаски, в свою очередь, требуют на 10 миллионов больше.

Сам немецкий фулбек может пойти на смену команды в виду недостаточного количества игровой практики.

Прошлым летом "Монако" купил Хенрикса у "Байера" за 20 миллионов евро. В дебютном сезоне он провёл 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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