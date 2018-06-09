"Бавария" готовится совершить два громких подписания

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"Бавария" готовится совершить два громких подписания

"Бавария" планирует подписать двух звездных игроков.

Как сообщает Marca, мюнхенцы намерены подписать нападающего "Ювентуса" Гонсало Игуаина, которого клуб рассматривает в качестве возможной замены Роберту Левандовски.

Также "Бавария" нацелилась на хавбека дортмундской "Боруссии" Марко Ройса".

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