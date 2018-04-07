"Бавария" громит "Аугсбург" и становится чемпионом

Сегодня случилось то, чего все давно ждали и никого не удивило. "Бавария" легко разгромила скромный "Аугсбург" и оформила свое дежурное чемпионство.

Хозяева упирались только в начале встречи, Макс попал в штангу после сольного прохода, а затем Боатенг, который, видимо, находился под впечатлением от будущего чемпионства, зазевался на своей половине поля. Его ошибкой воспользовался Кордова, он вышел один на один, переиграть Ульрайха не сумел, но ему помог рикошет от Зюле.

"Бавария" с таким развитием событий была явно не согласна, гости включили максимальные обороты, еще до перерыва сравняли счет и вышли вперед. Сначала Киммих прошёл по флангу, затем навесил в штрафную, где на дальней штанге забыли Толиссо, француз соперника не простил. Через шесть минут Киммих снова включился на правом фланге, эффектно обыграл Макса, затем прострелил в штрафную, там в касание сыграл Бернат, мяч полетел к Родригесу, который с близкого расстояния поразил ворота Хитца.

"Бавария" вышла вперед и своего уже не упустила. Во второй половине мюнхенцы лишь закрепили свое преимущество. "Аугсбург" ничего не мог противопоставить мощному сопернику, за весь второй тайм они не нанесли ни одного удара в створ. Помешать "Баварии" оформить чемпионство уже ничего не могло.

На 62 минуте продолжительная комбинация гостей завершилась пасом назад от самой лицевой от Родригеса, а Арьен Роббен забил третий гол своей команды без особого сопротивления. Мог голландец забить и второй гол, но его выстрел со штрафного парировал Хитц. В целом мюнхенцы держали нити игры в своих руках, никуда не торопились, играли в свое удовольствие. В концовке "Бавария" оформила разгром и полную капитуляцию "Аугсбурга", забив четвертый гол: Руди навесил с углового, а Вагнер точно пробил головой в правый угол.

"Бавария" выигрывает чемпионат, теперь осталось доказать свою состоятельность в Лиге чемпионов. Матчи с "Реалом" или "Барселоной" покажут истинную силу немецкой команды.

"Аугсбург" – "Бавария" - 1:4

Голы: Зюле в свои ворота, 18 – 1:0, Толиссо, 32 – 1:1, Родригес, 38 – 1:2; Роббен, 62 – 1:3; Вагнер, 87 – 1:4.

"Аугсбург": Хитц, Хинтереггер, Гоувелееув, Хедира, Шмид, Чхоль, Байер (Янкер, 89), Макс, Каюби, Грегорич (Моравек, 80), Кордова (Рихтер, 63).

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Боатенг, Зюле, Рафинья, Бернат (Рибери, 82), Руди, Роббен (Мюллер, 83), Толиссо, Родригес (Мартинес, 65), Вагнер.

Вячеслав Горбачев

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