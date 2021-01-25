"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги
Завершился 18-й тур немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха встретилась с тезкой из Дортмунда. В голевой перестрелке сильнее оказались хозяева. Встреча завершилась со счетом 4:2. Лука Йович помог "Айнтрахту" разгромить "Арминию" 5:1. "Бавария" одержала дежурную победу над "Шальке" с разгромным счетом 4:0. представляем все результаты 18-го тура Бундеслиги.
Результаты тура:
"Боруссия М" – "Боруссия" Д - 4:2
"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1
"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2
"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1
"Аугсбург" – "Унион Берлин" - 2:1
"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5
"Герта" – "Вердер" - 1:4
"Шальке" – "Бавария" - 0:4
"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 3:0
Турнирная таблица: "Бавария" (42), "РБ Лейпциг" (35), "Байер" (32), "Вольфсбург" (32), "Боруссия" М (31), "Айнтрахт" (30), "Боруссия" Д (29), "Унион Берлин" (28),"Фрайбург" (27), "Штутгарт" (22), "Хоффенхайм" (22), "Аугсбург" (22), "Вердер" (21), "Герта" (17),"Арминия" (17), "Кельн" (15), "Шальке" (10), "Майнц" (7).
Читайте также: Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
-
"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии
-
Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото)
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о практически согласованном трансфере Промеса
-
"Барселона" победила "Эльче" в гостевом матче Примеры
Лента новостей
-
"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги
-
Сон – лучший азиатский игрок 2020-го, выступающий вне Азии. Азмун – 5-й
-
Клопп прокомментировал поражение от "Манчестер Юнайтед" в Кубке Англии
-
Ибрагимович резко изменил имидж (фото)
-
Нойер побил рекорд Кана в Бундеслиге
-
В матче "Хоффенхайма" и "Кельна" было назначено сразу 3 пенальти
-
"Ростов" в контрольном матче оказался сильнее "Эстерсунда"
-
"Барселона" без Месси не проигрывает в 12 матчах подряд
-
Неймар составил сборную легенд ПСЖ
-
"Манчестер Юнайтед" в феерическом матче обыграл "Ливерпуль" в Кубке Англии
-
"Лацио" одержал волевую победу над "Сассуоло"
-
Роберт Левандовски стал четвертым действующим игроком, забившим 500 голов за карьеру
-
"Ювентус" определился с будущим Маккенни
-
Гризманн поддержал украинского подростка, которого избили в Париже
-
Роберт Левандовски установил рекорд Бундеслиги
-
"Лилль" обыграл "Ренн" и догнал ПСЖ в Лиге 1
-
Четыре бразильских футболиста погибли в авиакатастрофе (фото)
-
В "Спартаке" прокомментировали информацию о практически согласованном трансфере Промеса
-
"Зенит" - "Пахтакор" - 3:0 (видеообзор матча)
-
"Барселона" победила "Эльче" в гостевом матче Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20