"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги

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"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура БундеслигиЗавершился 18-й тур немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха встретилась с тезкой из Дортмунда. В голевой перестрелке сильнее оказались хозяева. Встреча завершилась со счетом 4:2. Лука Йович помог "Айнтрахту" разгромить "Арминию" 5:1. "Бавария" одержала дежурную победу над "Шальке" с разгромным счетом 4:0. представляем все результаты 18-го тура Бундеслиги.

Результаты тура:

"Боруссия М" – "Боруссия" Д - 4:2
"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1
"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2
"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1
"Аугсбург" – "Унион Берлин" - 2:1
"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5
"Герта" – "Вердер" - 1:4
"Шальке" – "Бавария" - 0:4
"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 3:0

Турнирная таблица: "Бавария" (42), "РБ Лейпциг" (35), "Байер" (32), "Вольфсбург" (32), "Боруссия" М (31), "Айнтрахт" (30), "Боруссия" Д (29), "Унион Берлин" (28),"Фрайбург" (27), "Штутгарт" (22), "Хоффенхайм" (22), "Аугсбург" (22), "Вердер" (21), "Герта" (17),"Арминия" (17), "Кельн" (15), "Шальке" (10), "Майнц" (7).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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