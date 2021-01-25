"Бавария" громит "Шальке", в дерби двух "Боруссий" сильнее оказались менхенгладбахцы: все результаты 18-го тура Бундеслиги

Завершился 18-й тур немецкой Бундеслиги. "Боруссия" из Менхенгладбаха встретилась с тезкой из Дортмунда. В голевой перестрелке сильнее оказались хозяева. Встреча завершилась со счетом 4:2. Лука Йович помог "Айнтрахту" разгромить "Арминию" 5:1. "Бавария" одержала дежурную победу над "Шальке" с разгромным счетом 4:0. представляем все результаты 18-го тура Бундеслиги.

Результаты тура:



"Боруссия М" – "Боруссия" Д - 4:2

"Фрайбург" – "Штутгарт" - 2:1

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 3:2

"Байер" – "Вольфсбург" - 0:1

"Аугсбург" – "Унион Берлин" - 2:1

"Арминия" – "Айнтрахт" - 1:5

"Герта" – "Вердер" - 1:4

"Шальке" – "Бавария" - 0:4

"Хоффенхайм" – "Кёльн" - 3:0

Турнирная таблица: "Бавария" (42), "РБ Лейпциг" (35), "Байер" (32), "Вольфсбург" (32), "Боруссия" М (31), "Айнтрахт" (30), "Боруссия" Д (29), "Унион Берлин" (28),"Фрайбург" (27), "Штутгарт" (22), "Хоффенхайм" (22), "Аугсбург" (22), "Вердер" (21), "Герта" (17),"Арминия" (17), "Кельн" (15), "Шальке" (10), "Майнц" (7).