"Бавария" хочет арендовать Бэйла

Вингер "Реала" Гарет Бэйл может провести следующий сезон в "Баварии".

По сведениям The Sun, мюнхенский клуб хочет арендовать валлийца и заменить им ранее покинувших клуб Арьена Роббена и Франка Рибери.

Отмечается, что "Бавария" готова платить Бэйлу ту же зарплату, что он получает в "Реале", т.е. около 20 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Бэйл провел 42 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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