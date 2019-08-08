"Бавария" хочет арендовать Перишича

Хавбек "Интера" Иван Перишич попал в сферу интересов "Баварии".

Как сообщает GianlucaDiMarzio.com, мюнхенский клуб хочет арендовать хорвата на один сезон. Отмечается, что стороны сильно продвинулись в переговорах.

Контракт 30-летнего игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне Перишич провел 45 матчей, в которых отметился 9 голами и 9 ассистами.

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