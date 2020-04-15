"Бавария" хочет этим летом приобрести Сане и Вернера

"Бавария" планирует купить двух игроков этим летом. Об этом сообщает Bild.

По данным источника, мюнхенский клуб интересуется полузащитником "Манчестер Сити" Лероем Сане, трансфер которого уже одобрил главный тренер Ханс-Дитер Флик.

Также "Бавария" интересуется форвардом Лейпцига Тимо Вернером, однако руководство клуба пока сомневается в необходимости покупки немца.

В текущем сезоне 24-летний Сане участвовал в 31 матче АПЛ, отметившись 10 голами и 11 ассистами. На счету 24-летнего Вернера 25 матчей в Бундеслиге, 21 гол и 7 результативных передач.

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