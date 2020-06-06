"Бавария" хочет как можно скорее закрыть сделку по Хаверцу

"Бавария" лидирует в борьбе за хавбека "Байера" Кая Хаверца, сообщает The Independent.

По сведениям источника, мюнхенский клуб надеется, что сможет закрыть сделку в ближайшие недели. Напомним, что "Байер" оценил своего лидера в 100 миллионов евро.

Ранее интерес к 20-летнему немцу также проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".

В текущем сезоне Хаверц провел 38 матчей, забил 15 голов и отдал 8 ассистов.

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