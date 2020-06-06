"Бавария" хочет как можно скорее закрыть сделку по Хаверцу
"Бавария" лидирует в борьбе за хавбека "Байера" Кая Хаверца, сообщает The Independent.
По сведениям источника, мюнхенский клуб надеется, что сможет закрыть сделку в ближайшие недели. Напомним, что "Байер" оценил своего лидера в 100 миллионов евро.
Ранее интерес к 20-летнему немцу также проявляли "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Реал".
В текущем сезоне Хаверц провел 38 матчей, забил 15 голов и отдал 8 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|30
|70
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|30
|59
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|30
|56
|5
|Байер Леверкузен
|30
|56
|6
|Хоффенхайм
|30
|43
|7
|Вольфсбург
|29
|42
|8
|Фрайбург
|30
|41
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|30
|35
|12
|Кельн
|29
|34
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|30
|31
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|30
|28
|17
|Вердер Бремен
|29
|25
|18
|Падерборн
|30
|20