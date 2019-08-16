"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Кюизанса
"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Микаэля Кюизанса. Об этом пишут RMC и Kicker.
По данным источника, трансфер 20-летнего полузащитника обойдется клубу в 10 миллионов евро, хотя рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист. Также Кюизанса является игроком сборной Франции U20, за которую провел 7 матчей и забил 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аугсбург
|0
|0
|2
|Байер Леверкузен
|0
|0
|3
|Бавария Мюнхен
|0
|0
|4
|Боруссия Дортмунд
|0
|0
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|6
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|7
|Фортуна Дюссельдорф
|0
|0
|8
|Фрайбург
|0
|0
|9
|Герта
|0
|0
|10
|Хоффенхайм
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Майнц 05
|0
|0
|13
|Падерборн
|0
|0
|14
|РБ Лейпциг
|0
|0
|15
|Шальке
|0
|0
|16
|Унион Берлин
|0
|0
|17
|Вердер Бремен
|0
|0
|18
|Вольфсбург
|0
|0