"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Кюизанса

Теги боруссия дортмундбавария мюнхен

"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Кюизанса

"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Микаэля Кюизанса. Об этом пишут RMC и Kicker.

По данным источника, трансфер 20-летнего полузащитника обойдется клубу в 10 миллионов евро, хотя рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист. Также Кюизанса является игроком сборной Франции U20, за которую провел 7 матчей и забил 2 гола.

А еще: Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"

Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Меца"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аугсбург Аугсбург 0 0
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 0 0
3 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 0 0
4 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 0 0
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 0 0
6 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 0 0
7 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 0 0
8 Фрайбург Фрайбург 0 0
9 Герта Герта 0 0
10 Хоффенхайм Хоффенхайм 0 0
11 Кельн Кельн 0 0
12 Майнц 05 Майнц 05 0 0
13 Падерборн Падерборн 0 0
14 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0 0
15 Шальке Шальке 0 0
16 Унион Берлин Унион Берлин 0 0
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 0 0
18 Вольфсбург Вольфсбург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов