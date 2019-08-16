"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Кюизанса

"Бавария" хочет купить хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Микаэля Кюизанса. Об этом пишут RMC и Kicker.

По данным источника, трансфер 20-летнего полузащитника обойдется клубу в 10 миллионов евро, хотя рыночная стоимость игрока - 5 миллионов евро.

В минувшем сезоне футболист участвовал в 11 матчах, сделав 1 ассист. Также Кюизанса является игроком сборной Франции U20, за которую провел 7 матчей и забил 2 гола.

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