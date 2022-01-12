"Бавария" хочет купить Холанда

Теги бавария мюнхенборуссия дортмундэрлинг холандтрансферы

"Бавария" хочет купить Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, баварский клуб уже начал предварительные переговоры с агентом игрока Мино Райолой. В связи с этим мюнхенцы не ведут переговоры о продлении контракта с польским форвардом Робертом Левандовским.

Напомним, что летом в контракте Холанда с "Боруссией" активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити".

Не пропустите: Гнабри получит в "Баварии" огромную зарплату по новому контракту. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Локомотив" объявил об уходе Смолова в "Динамо"

"Локомотив" объявил об уходе Смолова в "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов