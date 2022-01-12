"Бавария" хочет купить Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

Мюнхенская "Бавария" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Sport Bild.

По сведениям источника, баварский клуб уже начал предварительные переговоры с агентом игрока Мино Райолой. В связи с этим мюнхенцы не ведут переговоры о продлении контракта с польским форвардом Робертом Левандовским.

Напомним, что летом в контракте Холанда с "Боруссией" активируется пункт о фиксированной сумме отступных в размере 75 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Реал", "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Сити".

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