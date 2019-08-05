"Бавария" хочет купить младшего брата Лероя Сане

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"Бавария" хочет купить младшего брата Лероя Сане

Мюнхенская "Бавария" хочет купить форварда "Шальке" (U17) Сиди Сане.

Сиди - младший брат игрока "Манчестер Сити" Лероя Сане. Ранее сообщалось, что мюнхенцы нацелены на приобретения Сане старшего за 100 миллионов евро.

По данным источника, клуб, в скором времени, предложит контракт 16-летнему футболисту.

Напомним, "Бавария" 12 августа сыграет с "Энерги" в рамках первого раунда Кубка Германии.

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