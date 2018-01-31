"Бавария" хочет купить Пулишича

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"Бавария" хочет купить Пулишича
"Бавария" проявляет интерес к американскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Кристиану Пулишичу, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 45 миллионов евро. Также хавбек входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуля".

Дортмундцы, в свою очередь, не хотят терять 19-летнего Пулишича и хотят продлить с ним контракт, который рассчитан до лета 2020 года.

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