"Бавария" хочет купить Пьянича
Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Германии, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, звёздного боснийца хочет купить мюнхенская "Бавария".
"Старая синьора" требует за одного из своих лидеров 80 миллионов евро. За ситуацией также следит ПСЖ.
29-летний Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 44 матчах.
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