"Бавария" хочет купить Пьянича

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"Бавария" хочет купить Пьянича

Полузащитник туринского "Ювентуса" Миралем Пьянич может продолжить карьеру в Германии, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, звёздного боснийца хочет купить мюнхенская "Бавария". 

"Старая синьора" требует за одного из своих лидеров 80 миллионов евро. За ситуацией также следит ПСЖ.

29-летний Пьянич выступает за "Ювентус" с 2016 года. В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 8 ассистов в 44 матчах.

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