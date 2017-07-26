"Бавария" хочет купить Толяна

Теги бавария мюнхенхоффенхаймджереми толян

"Бавария" хочет купить Толяна

"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Хоффенхайма" Джереми Толяну, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Баварии" Толян может заменить травмированного испанца Хуана Берната. Также игроком интересуется "Тоттенхэм".

22-летний Толян выступает за "Хоффенхайм" с 2013 года, провел за клуб 54 матча и забил 2 гола. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

Не пропустите: "Интер" и "Бавария" поборются за Хюсая. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

"Ювентус" благодаря дублю Маркизио вырывает победу над ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 82
2 РБ Лейпциг 34 67
3 Боруссия Дортмунд 34 64
4 Хоффенхайм 34 62
5 Кельн 34 49
6 Герта 34 49
7 Фрайбург 34 48
8 Вердер Бремен 34 45
9 Боруссия Менхенгладбах 34 45
10 Шальке 34 43
11 Айнтрахт Франкфурт 34 42
12 Байер Леверкузен 34 41
13 Аугсбург 34 38
14 Гамбург 34 38
15 Майнц 05 34 37
16 Вольфсбург 34 37
17 Ингольштадт 34 32
18 Дармштадт 98 34 25
Полная таблица

топ-5 тегов