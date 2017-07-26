"Бавария" хочет купить Толяна

"Бавария" проявляет интерес к защитнику "Хоффенхайма" Джереми Толяну, сообщает Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Баварии" Толян может заменить травмированного испанца Хуана Берната. Также игроком интересуется "Тоттенхэм".

22-летний Толян выступает за "Хоффенхайм" с 2013 года, провел за клуб 54 матча и забил 2 гола. Его контракт с клубом истекает летом 2018 года.

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