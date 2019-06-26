"Бавария" хочет купить Усмана Дембеле

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"Бавария" хочет купить Усмана Дембеле

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле привлёк внимание "Баварии", сообщает Sport Bild.

По сведениям издания, мюнхенский клуб переключил внимание на француза после неудачи в переговорах по трансферу вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Барса" готова выслушать предложения по 22-летнему футболисту, поскольку нуждается в деньгах на покупку форварда ПСЖ Неймара.

"Сине-гранатовые" подписали Дембеле два года назад за 125 миллионов евро. В минувшем сезоне игрок провёл 42 матча, забил 14 голов и сделал 9 ассистов.

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