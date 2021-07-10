"Бавария" хочет купить вингера ПСВ

Фото инстаграм Коди Гакпо

"Бавария" нацелилась на атакующего полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает ED.nl.

По информации источника, мюнхенцы уже сделали запрос по трансферу 22-летнего футболиста.

Ранее клуб из Эйндховена отказался продавать своего воспитанника за 20 миллионов евро. Предложения поступали от "Лилля", "Марселя" и "Герты".

В прошлом сезоне Гакпо сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на вингера сборной Бельгии. | http://soccernews.ru