"Бавария" хочет купить вингера ПСВ

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"Бавария" хочет купить вингера ПСВ

Фото инстаграм Коди Гакпо

"Бавария" нацелилась на атакующего полузащитника ПСВ Коди Гакпо, сообщает ED.nl.

По информации источника, мюнхенцы уже сделали запрос по трансферу 22-летнего футболиста.

Ранее клуб из Эйндховена отказался продавать своего воспитанника за 20 миллионов евро. Предложения поступали от "Лилля", "Марселя" и "Герты".

В прошлом сезоне Гакпо сыграл за ПСВ 29 матчей, забил 11 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Бавария" нацелилась на вингера сборной Бельгии. | http://soccernews.ru
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