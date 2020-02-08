"Бавария" хочет купить защитника "Аякса"

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"Бавария" хочет купить защитника "Аякса"

Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест попал в сферу интересов "Баварии", сообщает De Telegraaf.

По сведениям издания, в январе "ротен" предприняли неудачную попытку заполучить перспективного американца. Однако в планах мюнхенского клуба возобновить переговоры летом.

"Аякс" готов продать 19-летнего фулбека, но хочет выручить за него серьёзную сумму.

Дест является воспитанником амстердамцев, за основную команду сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

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