"Бавария" хочет купить защитника "Аякса"
Правый защитник "Аякса" Сержиньо Дест попал в сферу интересов "Баварии", сообщает De Telegraaf.
По сведениям издания, в январе "ротен" предприняли неудачную попытку заполучить перспективного американца. Однако в планах мюнхенского клуба возобновить переговоры летом.
"Аякс" готов продать 19-летнего фулбека, но хочет выручить за него серьёзную сумму.
Дест является воспитанником амстердамцев, за основную команду сыграл 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|2
|РБ Лейпциг
|20
|41
|3
|Боруссия Дортмунд
|20
|39
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|39
|5
|Байер Леверкузен
|20
|34
|6
|Шальке
|20
|34
|7
|Хоффенхайм
|20
|33
|8
|Фрайбург
|20
|29
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|21
|28
|10
|Вольфсбург
|20
|27
|11
|Аугсбург
|21
|26
|12
|Унион Берлин
|20
|23
|13
|Герта
|20
|23
|14
|Кельн
|20
|23
|15
|Майнц 05
|20
|18
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|16
|18
|Падерборн
|20
|15