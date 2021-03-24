"Бавария" хочет переманить Лукаса Васкеса из "Реала"

Фото: AFP7 vía Europa Press

Вингер "Реала" Лукас Васкес близок к уходу из клуба.

По сведениям AS, "сливочные" предложили футболисту новый контракт, однако его условия не устраивают игрока. Наставник команды Зинедин Зидан хотел бы сохранить Васкеса, но клуб не делает улучшенное предложение.

Отмечается, что переманить Васкеса пытается "Бавария". Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Контракт Васкеса с "Реалом" истекает грядущим летом. В этом сезоне на его счету два гола и шесть ассистов в 31 игре.

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