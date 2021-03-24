"Бавария" хочет переманить Лукаса Васкеса из "Реала"
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Вингер "Реала" Лукас Васкес близок к уходу из клуба.
По сведениям AS, "сливочные" предложили футболисту новый контракт, однако его условия не устраивают игрока. Наставник команды Зинедин Зидан хотел бы сохранить Васкеса, но клуб не делает улучшенное предложение.
Отмечается, что переманить Васкеса пытается "Бавария". Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
Контракт Васкеса с "Реалом" истекает грядущим летом. В этом сезоне на его счету два гола и шесть ассистов в 31 игре.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20