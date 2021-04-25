"Бавария" хочет переманить Нагельсманна у "РБ Лейпциг"

Фото: Твиттер @J__Nagelsmann

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсманн может со следующего сезона стать у руля "Баварии".

Клубы уже начали обсуждение трансфера 33-летнего специалиста, сообщает Sport1.

Источник сообщает, что "быки" готовы отпустить своего наставника за 15-20 миллионов евро.

Как утверждает журналист Leipziger Volkszeitung Гвидо Шефер, на смену Нагельсманну в "Лейпциг" может перебраться Джесси Марш, который на данный момент занимает пост главного тренера "Ред Булл Зальцбург".