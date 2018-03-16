"Бавария" хочет переманить тренера "Тоттенхэма"



Бывший полузащитник "Баварии" Дитмар Хаманн заявил, что мюнхенский клуб проявляет интерес к главному тренеру "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино.

"Я знаю, что "Бавария" связывалась с Почеттино и рассматривает его в качестве одного из вариантов. В "Баварии" хотят, чтобы тренер владел немецким языков, но это не решающий критерий. Мюнхенцы хотят заполучить лучшего тренера. Мюнхенцы попытаются заполучить лучшего тренера. Для меня это Почеттино", – приводит слова Хаманна Tribalfootball.

Ранее сообщалось, что возглавить "Баварию" в следующем сезоне может Томас Тухель.

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