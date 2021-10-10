"Бавария" хочет подписать несколько лидеров "Барселоны"

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Бавария" заинтересована в том, чтобы подписать игроков "Барселоны".

Как сообщает журналист-инсайдер Тони Хуанмарти, "звезда юга" намерена подписать нескольких важных игроков каталонского клуба.

По информации источника, они уже связались с представителями игроков. Немцы знают о финансовых потребностях "Барсы", и их спортивный проект очень заманчив.

Также не пропустите: Кейн высказался о судействе женской бригады из Украины. | http://soccernews.ru