"Бавария" хочет приобрести Гарета Бэйла

Мюнхенская "Бавария" намерена приобрести игрока "Реала" Гарета Бэйла в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TeamTalk.

По данным издания, немецкий клуб хочет приобрести валлица на замену Арьену Роббену или Франку Рибери, которые уйдут из "Реала" летом.

Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком "МЮ". Однако, с момента прихода нового главного тренера в мадридский клуб, ситуация изменилась.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реала" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

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