"Бавария" хочет приобрести Гарета Бэйла

Теги манчестер юнайтедгарет бэйлбавария мюнхентрансферы

"Бавария" хочет приобрести Гарета Бэйла

Мюнхенская "Бавария" намерена приобрести игрока "Реала" Гарета Бэйла в летнее трансферное окно. Об этом сообщает TeamTalk.

По данным издания, немецкий клуб хочет приобрести валлица на замену Арьену Роббену или Франку Рибери, которые уйдут из "Реала" летом.

Ранее сообщалось, что футболист может стать игроком "МЮ". Однако, с момента прихода нового главного тренера в мадридский клуб, ситуация изменилась.

В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провел за "Реала" 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и отдал 5 голевых передач.

Не пропустите: Мойес рассказал о провале "Манчестер Юнайтед" в переговорах с тремя топ-футболистами. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос

Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 31 76
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 30 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Эвертон Эвертон 31 40
12 Борнмут Борнмут 31 38
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 31 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 31 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 31 14
Полная таблица

топ-5 тегов