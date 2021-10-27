"Бавария" хочет продать Толиссо
Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен
Французский хавбек "Баварии" Корентен Толиссо наверняка уйдет из мюнхенского клуба.
Как сообщает издание Bild, соглашение игрока рассчитано до конца сезона и продлен не будет.
По информации источника, "Бавария" хочет получить хоть какие-то средства и предпримет попытку продать полузащитника зимой. Чемпионы Германии оценивают Толиссо в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне хавбек сыграл в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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|Команда
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|Вольфсбург
|32
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|Фрайбург
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|45
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|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
|32
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|11
|Герта
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|Унион Берлин
|32
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|Кельн
|32
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|Аугсбург
|32
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|Фортуна Дюссельдорф
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