"Бавария" хочет продать Толиссо

Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен

Французский хавбек "Баварии" Корентен Толиссо наверняка уйдет из мюнхенского клуба.

Как сообщает издание Bild, соглашение игрока рассчитано до конца сезона и продлен не будет.

По информации источника, "Бавария" хочет получить хоть какие-то средства и предпримет попытку продать полузащитника зимой. Чемпионы Германии оценивают Толиссо в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек сыграл в 5 матчах, в которых забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

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